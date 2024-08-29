Во время пожара в ростовской колонии пострадали двое заключенных

В исправительной колонии Ростова-на-Дону произошел пожар в производственной зоне. В результате ожоги получили двое заключенных.

Как сообщают местные СМИ, ЧП случилось в ИК-2. На лакокрасочном складе произошло возгорание. Двое заключенных получили ожоги конечностей.

Площадь пожара составила около 10 квадратных метров. Огонь потушили спасатели пожарной части колонии и приехавший на место пожарный расчет.

Пострадавших госпитализировали. В региональном ГУФСИН выясняют причины произошедшего.

Ростов-на-Дону, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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