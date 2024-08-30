В Нижегородской области прогремел взрыв на производстве

В Нижегородской области произошел взрыв на промышленном предприятии. По предварительным данным, пострадали два человека. Об этом сообщает региональная трудовая инспекция.

«Гострудинспекцией в Нижегородской области уточняются все обстоятельства и причины происшедшего группового несчастного случая на производстве», – говорится в сообщении.

ЧП случилось в городе Дзержинск. Отмечается, что компания занимается производством неорганических химических веществ.

Два человека были госпитализированы с ожогами верхних дыхательных путей, лица и шеи. 16 работников предприятия эвакуировались самостоятельно. Проводится проверка.

Нижний Новгород, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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