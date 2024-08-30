В Амурской области поезд сбил насмерть двух пьяных мужчин

Два жителя Амурской области получили смертельные травмы на железной дороге. Проводится доследственная проверка. Об этом сообщает Восточное межрегиональное СУТ СКР.
Инцидент произошел на 7846-м километре седьмого пикета станции Серышево. Трое пьяных мужчин шли вдоль железнодорожных путей и не заметили приближающийся грузовой состав.
Машинист применил экстренное торможение, но трагедии избежать не удалось. Два человека погибли на месте, третий не пострадал.
Следователями проводится проверка по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
Благовещенск, Зоя Осколкова
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