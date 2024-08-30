В Швеции молния ударила в группу футболистов, укрывшихся от непогоды под деревом

Три человека получили серьезные ранения в результате попадания молнии во время любительской футбольной тренировки в четверг вечером в пригороде Стокгольма, сообщили местные власти. В шведской столице и ее окрестностях в конце дня разразился сильный дождь и гроза. Несколько молодых людей, которые тренировались на поле в Лидинго, городе, расположенном к востоку от Стокгольма, укрылись под деревом, в которое ударила молния, объяснил Барри Левис, руководитель экстренных служб, общественному телеканалу SVT.

«Восемь человек были госпитализированы. Трое получили серьезные ранения от удара молнии», – сообщила AFP пресс-секретарь Стокгольмского региона Жозефина Бергенхольц-Грёндал.

Всех пострадавших доставили в больницу, им оказывается вся необходимая помощь.

Стокгольм, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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