В Японии считают ущерб от тайфуна Шаньшань

В Японии оценивают последствия одного из сильнейших тайфунов, который бушевал на острове Кюсю.

Как пишут местные СМИ, тайфун Шаньшань, медленно продвигавшийся по Японии в пятницу, принес проливной дождь, в результате которого погибли пять человек. Еще по меньшей мере 81 человек получил ранения, в том числе колотые от разбитых стекол. Власти также объявили повышенную тревогу в связи с наводнениями и оползнями, при этом более пяти миллионов человек были вынуждены эвакуироваться.

Город Ниномия, расположенный к юго-западу от Токио, призвал жителей принять «немедленные меры» для обеспечения своей безопасности, например, переехать на верхние этажи своих домов после разлива местной реки.

По данным Японского метеорологического агентства, в некоторых частях южного острова Кюсю выпало рекордное количество осадков за август: в городе Мисато за 48 часов выпало 791 мм осадков. Отключения электроэнергии затронули в общей сложности более 250 000 домохозяйств на Кюсю.

Ночью в ряде регионов были полностью или частично закрыты многие автомагистрали, сообщают японские СМИ. Высокоскоростные поезда «Синкансэн» по-прежнему не ходят на Кюсю. Кроме того, закрыты перевозки по маршруту между Токио и Осакой. Japan Airlines и ANA уже объявили об отмене более 600 рейсов в пятницу, в четверг было отменено столько же рейсов. Никуда не смогли попасть, таким образом, около 50 000 пассажиров.

Автомобильный гигант Toyota был вынужден приостановить производство на всех своих 14 заводах в Японии. По сообщениям СМИ, Nissan и Honda прекратили работу на своих заводах на Кюсю. Прекратил деятельность и производитель электронных чипов Tokyo Electron.

Токио, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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