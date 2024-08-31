На Камчатке пропал вертолет, на борту которого могли находиться более 20 человек

На Камчатке пропал вертолет Ми-8, на борту которого, по предварительным данным, находились 22 человека, в том числе три члена экипажа и 19 пассажиров.

Как уточнили в МЧС, воздушное судно совершало перелет с площадки в районе вулкана Вачкажец на площадку Николаевка. «Предварительно, на борту находились 22 человека: 19 пассажиров и 3 члена экипажа», – говорится в сообщении.

На поиски выдвинулась наземная группировка Камчатского спасцентра МЧС России. В готовности к вылету ведомственный вертолет Ми-8 со спасателями на борту.

Петропавловск-Камчатский, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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