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Суббота, 31 августа 2024, 17:22 мск

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Самолет с парашютистами совершил жесткую посадку в Северной Осетии: есть пострадавшие

Сегодня в Северной Осетии совершил жесткую посадку самолет Ан-2, на борту которого находились 10 парашютистов и 2 ребенка. Сотрудники МЧС России работают на месте ЧП.

Как уточнили в МЧС, пилот воздушного судна самостоятельно обратился в службу спасения, но точную локацию объяснить не смог. В ходе разведки выяснилось, что самолет Ан-2 находится между селениями Майрамадаг и Кобан.

Как сообщается, на месте происшествия работают 10 специалистов и 2 единицы техники МЧС России.

По предварительным данным, которые приводит «Интерфакс», травмы получили шесть человек. Их готовят к эвакуации с места происшествия,

Владикавказ, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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