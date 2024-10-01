Система ПВО сбила девять дронов над Белгородской областью

Минувшей ночью система противовоздушной обороны сбила девять дронов над территорией Белгородской области. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
«В течение прошедшей ночи пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», – говорится в сообщении.
По данным оборонного ведомства, восемь дронов были сбиты ночью, еще один беспилотник уничтожен около семи утра.
Москва, Зоя Осколкова
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