Суд подтвердил приговор амурчанину за финансирование ВСУ

Пятый апелляционный суд оставил без изменения приговор жителю Приамурья за госизмену. Мужчина полгода отправлял донаты в пользу украинских войск.

Сотрудники ФСБ поймали жителя поселка Магдагачи Амурской области на финансировании ВСУ. С июля 2022 года по январь 2023 года россиянин 15 раз перевозил деньги в фонд, созданный СБУ и МО Украины для сбора денег на покупку оружия для украинских боевиков.

16 июля 2024 года Амурский областной суд признал магдагачинца виновным в госизмене и приговорил к 13 годам колонии строгого режима со штрафом в 400 тыс. рублей.

«Не согласившись с приговором, осужденный подал апелляционную жалобу, однако Пятый апелляционный суд оставил приговор без изменений», – сообщили в объединенной пресс-службе судов Приамурья.

Приговор вступил в законную силу.

В Бийске Алтайского края местного жителя задержали по делу о госизмене. Сотрудники ФСБ выяснили, что мужчина участвовал в финансировании ВСУ.

Благовещенск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube