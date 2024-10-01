Умер композитор и певец Вячеслав Добрынин

Певец и композитор Вячеслав Добрынин умер в возрасте 78 лет в Москве.

Жена народного артиста Ирина Добрынина сообщила о смерти мужа РБК. Певец Лев Лещенко подтвердил, что Добрынин ушел из жизни.

В конце сентября артиста срочно увезли в больницу с подозрением на инсульт. СМИ писали, что Добрынин находится в тяжелом состоянии. Тогда директор артиста Сергей Карпов не подтвердил эту информацию.

Вячеслав Добрынин в последние годы не выступал. Он перенес два инсульта.

Песни на музыку Вячеслава Добрынина исполняли многие звезды эстрады, в их числе Михаил Боярский, Лев Лещенко, Ирина Аллегрова. Композитор работал под псевдонимом, его настоящая фамилия Антонов – фамилия его матери Анны Антоновой.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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