Умер композитор и певец Вячеслав Добрынин

Певец и композитор Вячеслав Добрынин умер в возрасте 78 лет в Москве.
Жена народного артиста Ирина Добрынина сообщила о смерти мужа РБК. Певец Лев Лещенко подтвердил, что Добрынин ушел из жизни.
В конце сентября артиста срочно увезли в больницу с подозрением на инсульт. СМИ писали, что Добрынин находится в тяжелом состоянии. Тогда директор артиста Сергей Карпов не подтвердил эту информацию.
Вячеслав Добрынин в последние годы не выступал. Он перенес два инсульта.
Песни на музыку Вячеслава Добрынина исполняли многие звезды эстрады, в их числе Михаил Боярский, Лев Лещенко, Ирина Аллегрова. Композитор работал под псевдонимом, его настоящая фамилия Антонов – фамилия его матери Анны Антоновой.
Москва, Наталья Рязанова
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