ПВО сбила два дрона и авиабомбу над Курской областью

Система ПВО помешала нескольким воздушным атакам ВСУ на Курскую область. Два украинских беспилотника сбиты с разницей в час, а позже – авиационная бомба.

В Минобороны РФ сообщили об отражении террористической атаки ВСУ c применением БПЛА самолетного типа. Губернатор региона Алексей Смирнов добавил, что ПВО также сбила авиабомбу.

«Управляемая авиационная бомба ВСУ сбита в приграничном районе Курской области. Благодарю наших бойцов ПВО», – говорится в телеграм-канале губернатора.

На момент публикации новости ракетная опасность в области отменена.

Курск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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