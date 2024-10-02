Дрон ВСУ ранил двух человек в Белгородской области

Два мирных жителя Волоконовского района ранены в результате атаки украинского беспилотника, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

ВСУ нанесли удар с помощью FPV-дрона по селу Тишанка. Взрывом поврежден социальный объект: выбиты стекла, посечена входная группа и кровля. Пострадали два человека.

«Ранены два мирных жителя. Мужчина с осколочными ранениями спины и женщина с осколочными ранениями лица и ног попутным транспортом доставлены в районную больницу», – говорится в телеграм-канале губернатора.

Тишанка, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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