На Тайване 4000 человек эвакуированы из-за тайфуна

Около 4000 человек эвакуированы на Тайване из-за угроз наводнений и оползней. Сопровождаемый мощными ливнями тайфун «Кратон» движется к острову, передает AP.

Согласно прогнозу, тайфун обрушится на густонаселенное западное побережье Тайваня ранним утром 3 октября. В этих районах уже несколько дней идут дожди, только в прибрежном уезде Тайдун выпало не менее 93 см осадков за четыре дня. Метеорологи предупредили о шквалистом ветре с порывами до 58 м/с.

Власти закрыли школы и правительственные учреждения по всему острову. Внутренние авиарейсы отменены.

В низинных и некоторых горных районах объявили эвакуацию из-за угрозы наводнений и оползней. В восточном уезде Хуалянь более 3000 человек покинули свои дома, более 800 жителей южного уезда Пиндун и почти 200 жителей города Тайнань перевезены в безопасные районы.

В середине сентября сразу два тайфуна обрушились на Шанхай. Тайфун «Бебинка» стал сильнейшим с 1949 года.

Тайбэй, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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