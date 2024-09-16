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Понедельник, 16 сентября 2024, 09:10 мск

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Самый сильный за 75 лет тайфун обрушился на Шанхай

Тайфун «Бебинка» достиг востока КНР и обрушился на Шанхай. По прогнозам метеорологов, шторм станет сильнейшим 1949 года. Об этом сообщает центральное метеорологическое управление Китая.

Скорость ветра в мегаполисе достигает 42 метров в секунду. Тайфун продвигается на запад-северо-запад со скоростью около 25 километров в час, постепенно ослабляя интенсивность. Ожидается, что уже через сутки мощность шторма ослабнет до тропической депрессии.

В Шанхае объявлен наивысший красный уровень предупреждения. Аэропорты «Пудун» и «Хунцяо» закрыты, также как и воздушная гавань Нинбо. Прием и отправку рейсов планируется возобновить сегодня.

Кроме того, движение пассажирских поездов на некоторых линиях железной дороги дельты реки Янцзы приостановлено. Некоторые скоростные трассы в Шанхае перекрыты, на других ограничена скорость передвижения.

Шанхай, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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