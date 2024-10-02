Банда мошенников навязывала пенсионерам чистку вентиляций, угрожая штрафами

Полицейские раскрыли преступную группу, участники которой обманывали пенсионеров и угрожали штрафами за отказ чистить вентиляцию. Об этом сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«По имеющимся данным, злоумышленники приходили в квартиры пенсионеров, представлялись работниками организации по обслуживанию жилых домов и убеждали жильцов в необходимости чистки вентиляционных коробов. При этом стоимость навязанной услуги варьировалась от восьми до 45 тысяч рублей. В случае отказа грозили штрафами», – говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой).

«В результате оперативно-розыскных мероприятий на территории Московской и Оренбургской областей восемь соучастников задержаны полицейскими», – добавила Волк. Один из подозреваемых заключен под стражу, остальные находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Предварительное расследование продолжается.

Оренбург, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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