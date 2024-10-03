Три человека пострадали при пожаре в музыкальном театре Хабаровска

Три человека пострадали при пожаре в Хабаровском краевом музыкальном театре. Пожар локализовали на 4 000 кв. м, но здание сильно пострадало. Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин пообещал, что театр восстановят.

По данным МЧС России, огонь локализовали на площади в 4000 кв. м. В результате пожара над фойе обрушилась кровля. После взрыва четырех баллонов с газом обрушились фасад и наружная стена. К тушению пожара привлекли более 60 человек и 15 единиц техники, на месте работает высотная техника.

«В театре находились три человека, они эвакуировались до прибытия пожарных. Двум мужчинам медицинская помощь оказана на месте. Женщина получила травму, ее госпитализировали», – добавили в пресс-службе ведомства.

Причину пожара установят эксперты МЧС России. Предварительно, возгорание началось из-за нарушений во время ремонтных работа. На место происшествия выехали криминалисты и специалисты по пожарам. Возбуждено уголовное дело по ст. 216 УК РФ о нарушении правил безопасности при ведении строительных и иных работ.

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин заявил, что здание восстановят. Полностью ущерб оценят, когда пожар окончательно потушат.

«Будем восстанавливать. Сейчас прошу набраться терпения труппу театра, всех его работников и, конечно, жителей края, которые болеют душой за наш музтеатр. Я поручил проверить, контролировались ли во время ремонта крыши противопожарная безопасность и другие аспекты. Во всём надо разобраться», – сообщил глава региона в своем телеграм-канале.

Один человек погиб в результате пожара в театре музыкальной комедии в Екатеринбурге.

Хабаровск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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