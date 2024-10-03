В Нигерии 10 человек погибли в аварии с микроавтобусом

Десять человек погибли и три пострадали в Нигерии в результате столкновения грузовика и микроавтобуса.

ДТП случилось на трассе Лагос-Бадагри в штате Лагос. Грузовик врезался в микроавтобус с людьми. От удара пассажирский транспорт вылетел с дороги и перевернулся.

10 человек погибли на месте, трое пострадали. Врачи оценивают их состояние как тяжелое.

Ранее в Нигерии 48 человек стали жертвами ДТП с участием грузовика и бензовоза. В кузове грузовика находились рабочие, которые не успели покинуть место аварии, как раздался взрыв.

Абуджа, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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