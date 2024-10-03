В Петербурге школьник ударом в живот порвал селезенку однокласснице

В Санкт-Петербурге школьница с повреждением внутренних органов попала в больницу. Одноклассник ударил ее кулаком в живот, пишет портал 78.ru.

ЧП случилось днем 2 октября в одной из школ северной столицы. Между уроками ученик 8 класса ударил одноклассницу кулаком в живот. Вечером обеспокоенная мать привезла девочку в больницу. Врачи диагностировали капельный надрыв селезёнки. Девочку в тяжелом состоянии отправили в стационар.

По словам матери, школьница никогда не конфликтовала с этим мальчиком. Идет проверка. Выясняются мотивы нападения.

В Челябинске драка двух подростков переросла в поножовщину. Девятиклассник выхватил нож и несколько раз ударил соперника.

Санкт-Петербург, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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