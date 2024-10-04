Пожарные локализовали огонь на нефтебазе в Пермском крае

Сотрудники МЧС локализовали пожар на нефтебазе в Пермском крае, сообщило министерство. В зоне пожара оказались емкости с топливом.

Возгорание началось в ночь на 4 октября на частной базе по хранению нефтепродуктов в промзоне деревни Осенцы. Огонь охватил емкости с топливом и распространился на площади в 10 000 кв. м. Более 60 пожарных и 19 единиц техники отправили в зону ЧП.

«Огнеборцы локализовали пожар, не допустили перехода пожара на частные жилые дома, административный корпус и сухую растительность. Пострадавших нет», – пояснили в МЧС.

Прокуратура начала проверку в связи с происшествием и даст оценку соблюдению требований пожарной безопасности при организации и осуществлении деятельности, сообщили в ведомстве.

Пожарным потребовалось две недели, чтобы полностью потушить огонь на складе с топливом в Пролетарске Ростовской области. Возгорание началось из-за падения в промзону обломков сбитого украинского дрона.

Осенцы, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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