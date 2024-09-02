В Пролетарске спустя две недели потушил пожар на складе с топливом

Пожарные полностью потушили огонь на складе с топливом в Пролетарске, где тушение продолжалось более двух недель. Пожарные расчеты еще дежурят на месте ЧП в связи с сильным ветром.

«Возгорание потушили. Расчеты сейчас на месте, сегодня смотрят еще на всякий случай, потому что сильный ветер. Но открытое горение ликвидировано», – рассказал источник в оперативных службах ТАСС.

Ранним утром 18 августа киевский режим атаковал Ростовскую область дронами. Обломки сбитого БПЛА упали на склад, где хранилось дизтопливо, и вызвали пожар. 23 августа ВСУ повторили атаку, рассчитывая увеличить площадь возгорания. В ходе борьбы с огнем пострадали 47 пожарных, 12 потребовалось лечение в стационаре.

Пожарные продолжают бороться с огнем на нефтебазе в Каменском районе Ростовской области. Пожар начался из-за атаки украинских дронов, и пока потушить его не удается. Местные жители пожаловались в соцсети на плохое самочувствие из-за густого дыма с места ЧП.

Пролетарск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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