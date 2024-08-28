Атака дронов привела к пожару на топливном складе в Ростовской области

Пожар начался на топливном складе в Ростовской области в результате атаки украинских беспилотников. Никто не пострадал, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Он заверил, что огонь не угрожает жилым постройкам.

«В Каменском районе произошло возгорание на топливном складе. Пострадавших нет. В тушении задействованы силы экстренного реагирования. Угроза распространения огня на жилые дома отсутствует», – говорится в телеграм-канале глав региона.

В ночь на 18 августа обломки сбитого дрона упали в промзону в Пролетарске Ростовской области и привели к пожару на складе, где хранилось дизтопливо. К тушению пожара привлекли два пожарных поезда, работа идет круглосуточно. Пока удается только сдерживать распространение огня. 23 августа ВСУ вновь ударили дронами по месту поджара, рассчитывая увеличить площадь возгорания. В ходе борьбы с огнем пострадали 47 пожарных, 12 потребовалось лечение в стационаре.

Петровка, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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