Украинские дроны вновь атаковали горящую нефтебазу в Ростовской области

Украинские беспилотники повторно атаковали нефтебазу в Пролетарске Ростовской области. Местные жители рассказали, что проснулись от особенно громких взрывов.

Жители Партизанска пожаловались в соцсетях, что их около 05:00 разбудили особо громкие взрывы со стороны нефтебазы, где шестые сутки не могут потушить пожар. Во дворах некоторые нашли маленькие кусочки обгоревшего профнастила, пишет паблик «Это Ростов».

Новый прилет дронов обошелся без пострадавших. Украинские боевики добиваются усиления пожара, чтобы огонь перекинулся на цистерны с керосином. Пока цистерны не загорелись, передает телеграм-канал Shot.

Губернатор области Василий Голубев сообщил, что в ночь на 18 августа обломки сбитого дрона упали в промзону и привели к пожару на складе, где хранилось дизтопливо. К тушению пожара привлекли пожарный поезд, но пока удается только сдерживать распространение огня.

Пролетарск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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