Россиянка попросила ООН спасти ее пленного мужа от ВСУ

Жена российского военнопленного Юлия Полий попросила ООН и правозащитников помочь вернуть мужа из украинского плена. В Киеве потребовали от нее совершить теракт ради освобождения супруга.

Жительница Ессентуков Юлия получила ночью звонок с незнакомого номера. Муж сообщил, что находится в плену, где его жестоко избивают. Позже с ней связались и предложили поджечь военкомат или военную машину в обмен на жизнь супруга.

Женщина рассказала об этом в видеообращении к международным организациям. И добавила, что в противном случае ей угрожают убийством мужа.

«Прошу ООН и международные правозащитные организации обратить внимание на нарушение правил ведения войны и помочь мне вернуть мужа из плена ВСУ. Если не пришлю видео, мне пришлют видео с его отрезанной головой. Прошу общественность о помощи. Помогите», – сказала Юлия в кадре. С видео ознакомилось РИА Новости.

В ООН признали, что более половины из опрошенных ими российских военных, побывавших в украинском плену, подвергались пыткам. Многие содержались в неприспособленных для людей местах: сараях, гаражах, подвалах.

Ессентуки, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube