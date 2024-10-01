ООН опубликовала доклад о пытках россиян в украинском плену

Более половины из опрошенных ООН российских военных, побывавших в украинском плену, подвергались пыткам. Многие содержались в неприспособленных для людей местах: сараях, гаражах, подвалах.

Сотрудники Управления верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) с марта 2023 года опросили 205 российских военнопленных. 104 из них последовательно и подробно рассказали об избиениях, пытках электричеством и других формах жестокого обращения. Подобные инциденты происходили в Киевской, Харьковской, Херсонской и Запорожской областях, в ЛНР и ДНР.

«Подавляющее большинство актов пыток или жестокого обращения с российскими военнопленными имели место в неофициальных или транзитных местах, включая гаражи, подвалы или частные дома. УВКПЧ выявило несколько таких мест», – говорится в докладе УВКПЧ.

Сотрудники ООН нашли подвал в Красноармейска в ДНР и гараж на территории военного штаба в Краматорске. Там некоторое время содержали пленных и при этом избивали и пытали электрическим током. По данным организации, после официального заключения российских военных содержат в специальных камерах в 15 официальных учреждениях, где условия «в целом соответствовали нормам международного гуманитарного права».

Уже в конце 2022 года в ООН признали, что ВСУ без суда и следствия казнили людей, не участвующих в боях, практиковали пытки и жестокое обращение с российскими военнопленными. Но реакции долго не было, и лишь весной 2024 года Европейский суд по правам человека принял в работу дело «Резников против Украины» в связи с пытками российского военнопленного Дениса Резникова. Западные СМИ по-прежнему делают вид, что им не известно о фактах жестокого обращения с россиянами со стороны ВСУ.

Нью-Йорк, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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