Спасатели вывели косаток в открытое море на Камчатке

Спасатели помогли косаткам выйти в открытое море у берегов Камчатки. Операция спасения завершена, сообщили в пресс-службе министерства.

Косатки почти три дня провели на мелководье. Волонтеры и спасатели поливали их водой, чтобы кожа не пересыхала. А во время приливов направляли к проходу к большой воде.

К утру 4 октября косатки застряли в двух километрах от выхода в открытое море. Во время прилива они не смогли выбраться с мелководья из-за узости прохода. Позже продвинулись еще на километр.

«Специалисты направили косаток в более глубокое место. Уже преодолели около километра по направлению к выходу из лимана, осталось еще столько же. Сейчас глубина воды достаточна для того, чтобы животные могли спокойно плавать», – рассказали в министерстве.

Позже спасатели сообщили, что все животные успешно вышли в открытое море. МЧС опубликовало видео того, как спасатели на лодках провожают косаток к большой воде. За кадром слышны радостные крики людей, когда животные вернулись в море.

Ранее семья косаток застряла на мелководье у берегов Камчатки. Волонтеры на протяжении 10 часов поливали китов водой.

Петропавловск-Камчатский, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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