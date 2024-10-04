Роспотребнадзор проверил воздух на месте пожара в Пермском крае

Пожарные полностью потушили огонь на нефтебазе в Пермском крае. Роспотребнадзор не выявил превышения вредных веществ в воздухе в связи с инцидентом, сообщила пресс-служба ведомства.

Пожар в Пермском крае ликвидирован на 10 000 кв. м. Теперь на месте ЧП работают дознаватели МЧС, чтобы установить причину пожара. Предварительно, рассматривают две версии: аварийное срабатывание электрооборудования и неосторожное обращение с огнем, рассказали в министерстве.

Специалисты Роспотребнадзора проверили качество воздуха в районе пожара и у границы жилой застройки. Превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в пробах не выявлено. Специалисты продолжат мониторинг.

Возгорание началось ночью, и огонь успел распространиться на площади в 10 000 кв. м. Более 60 пожарных и 19 единиц техники боролись с огнем.

Осенцы, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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