На Херсонщине две женщины ранены при обстреле ВСУ

Две мирные жительницы пострадали в результате обстрела левобережья Херсонской области с украинской стороны. Одна женщина проживала в Алешках, а вторая – в Новой Каховке.

«В Алешках вследствие прилёта боеприпаса по жилом сектору контузию и ожоги получила 80-летняя женщина. Также ранена жительница Новой Каховки. Пострадавшие доставлены в медучреждения», – рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Всего за минувшие сутки украинские боевики выпустили по населенным пунктам левобережья более 50 артиллерийских снарядов. Прилеты зафиксированы также в Горностаевке, Днепрянах, Дубовке, Заводовке, Каирах, Малой Кардашинке, Песчаном, Плодовом, Подстепном, Райском, Старой Збурьевке.

Киевский режим регулярно обстреливает левобережье Херсонской области. 2 октября под обстрелами и атаками БПЛА два человека погибли и три пострадали.

Геническ, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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