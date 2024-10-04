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Пятница, 4 октября 2024, 11:54 мск

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ФАС выявила картель перевозчиков мусора на сумму 7,8 млрд рублей

Федеральная антимонопольная служба выявила сговор транспортировщиков твердых коммунальных отходов на сумму 7,8 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Служба возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении участников торгов на оказание услуг по транспортированию ТКО на территории Рязанской области», – говорится в сообщении.

Восемь компаний и ряд индивидуальных предпринимателей подозреваются в сговоре при участии в торгах, проводимых региональным оператором по обращению с отходами. Изначальная стоимость контрактов составляла 7,8 млрд рублей.

«В случае установления вины хозяйствующим субъектам грозят оборотные штрафы», – добавили в ФАС.

Рязань, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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