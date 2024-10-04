Депутат горсовета Энергодара погиб от взрыва заложенной под машину бомбы

Депутат городского совета Энергодара Андрей Короткий погиб в результате взрыва бомбы, заложенной под его автомобиль, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

«Сегодня от рук террористов в Энергодаре погиб депутат Андрей Короткий. Самодельное взрывное устройство было заложено под автомобиль. От полученных травм Андрей Юрьевич скончался в больнице», – написал Балицкий в своем блоге.

По версии следствия, неизвестные подложили СВУ под машину депутата, припаркованную у его дома на бульваре Каштанова. Бомба сработала, как только мужчина сел в автомобиль. В ведомстве отметили, что Короткий также занимал должность начальника группы пропусков службы безопасности Запорожской АЭС.

«Возбуждено уголовное дело по факту убийства общеопасным способом (п. «е» ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 222.1 УК РФ). По изъятым в ходе осмотра места происшествия объектам назначены и проводятся судебные экспертизы, допрошены в качестве свидетелей очевидцы происшествия», – пояснили в пресс-службе СКР.

В марте похожим способом была убита член участковой избирательной комиссии в Бердянске Запорожской области.

Энергодар, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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