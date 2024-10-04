ВСУ ударили сразу по трем поселениям в Белгородской области

ВСУ атаковали три населённых пункта в Белгородской области. В результате сгорели два частных дома, но никто не пострадал, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

На въезде в село Нечаевка Белгородского района дрон-камикадзе атаковал микроавтобус. На участке автодороги Белгород-Шебекино другой беспилотник атаковал движущийся грузовой автомобиль. Если в первом случае машина лишилась только стекла, во втором автомобиль получил значительные повреждения.

«В селе Муром в результате обстрела повреждено частное домовладение, также сгорели два жилых дома и пилорама. Предварительно, пострадавших нет», – написал губернатор в телеграм-канале.

Белгород, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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