Автобус протаранил 13 автомобилей в Уфе

Автобус протаранил 13 припаркованных автомобилей в Уфе. Никто не пострадал, потому что ни в машинах, ни в автобусе не было пассажиров, сообщила Госавтоинспекция Башкирии.

Авария произошла в полдень на улице Рихарда Зорге. Автобус НефАЗ выезжал из гаража и в это время совершил наезд на 13 припаркованных автомобилей. По данным ГАИ, в салоне автобуса пассажиров не было, никто не пострадал.

«Со слов водителя, у транспорта заклинила коробка передач. Подробности ДТП уточняются», – говорится в сообщении.

Ранее пьяная жительница города Учалы в Башкирии на своей машине протаранила девять припаркованных автомобилей. Никто не пострадал, включая виновницу ДТП.

Уфа, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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