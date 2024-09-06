В Башкирии пьяная автоледи протаранила девять автомобилей

Пьяная жительница Башкирии протаранила девять припаркованных автомобилей. Никто не пострадал, включая виновницу ДТП, сообщила Госавтоинспекция республики.

В ночь на 6 сентября 46-летняя жительница города Учалы прокатилась по двору около нескольких многоэтажек и по пути протаранила девять автомобилей. Ни одна из аварий не заставила ее остановиться, пока она не выехала на газон и не уткнулась в ограждение.

«Очевидцы отобрали у нее ключи от автомобиля и вызвали сотрудников Госавтоинспекции. Прибывшие инспекторы ДПС освидетельствовали ее и были удивлены результату: прибор показал наличие 1,307 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе», – пояснили в ГАИ.

В отношении женщины составили административный протокол за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее в Анапе молодой мужчина на арендованной иномарке протаранил пять припаркованных машин.

Учалы, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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