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Пятница, 4 октября 2024, 16:44 мск

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Дрон ВСУ ранил двух человек в Белгородской области

Средства РЭБ помешали дрону-камикадзе подорвать автомобиль в Белгородском районе. В результате падения БПЛА пострадали два человека.

Целью ВСУ стал припаркованный легковой автомобиль в селе Черемошное. Система РЭБ подавила дрон, и автомобиль остался цел. Но двое мужчин получили лёгкие ранения ног. Медики оказали им помощь и отпустили лечиться амбулаторно, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В посёлке Поляна Шебекинского округа дроны дважды атаковали территорию аграрного предприятия. В результате повреждены два помещения и оборудование внутри.

Белгород, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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