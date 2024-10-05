Средства ПВО перехватили десять беспилотников над тремя регионами России

Минувшей ночью система противовоздушной обороны сбила десять беспилотников, запущенных со стороны Украины. Об этом сообщает Минобороны России.
«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 10 украинских БПЛА самолетного типа», – говорится в сообщении.
Семь дронов сбили в небе над территорией Белгородской области, два – над Курской, один – над Воронежской областью.
Как сообщил губернатор Воронежской области Алесандр Гусев, в результате атаки местный житель получил осколочное ранение в руку. Кроме того, в здании предприятия, выпускающего гражданскую продукцию, возник пожар. «На месте происшествия работают оперативные службы», – написал глава региона в своем телеграм-канале.
О последствиях удара БПЛА в других областях не сообщалось.
Москва, Зоя Осколкова
© 2024, РИА «Новый День»