Система ПВО сбила украинские дроны над тремя регионами РФ

Ночью система противовоздушной обороны перехватила четыре украинских беспилотника самолетного типа над тремя регионами России. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО уничтожено четыре украинских беспилотных летательных аппарата: два БпЛА – над территорией Курской области и по одному над территориями Белгородской и Воронежской областей», – говорится в сообщении.

Губернатор Воронежской области сообщил, что, по предварительной информации, пострадавших и последствий на земле нет. «Исходя из оперативной ситуации, режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов не объявлялся», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Данных о последствиях атаки из других регионов к настоящему моменту не поступало.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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