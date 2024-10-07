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Понедельник, 7 октября 2024, 13:48 мск

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8 генералов различных ведомств освобождены от занимаемых должностей – источник

Восемь генералов различных ведомств, в том числе МЧС, СК и ФСИН, освобождены от занимаемых должностей. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на источник.

«От должностей освобождены восемь генералов, в том числе генерал-майор юстиции Иванов Игорь Николаевич, руководитель СУСК РФ по Ставропольскому краю генерал-майор Молчанов Александр Владимирович, замдиректора департамента оперативного управления МЧС РФ, а также генерал-лейтенант внутренней службы Полетыкин Сергей Алексеевич, начальник ГУ МЧС РФ по Московской области», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что от должности также освобождены руководитель СУСК по Бурятии Вячеслав Сухоруков и глава ГУ МЧС РФ по Ростовской области Сергей Филиппов.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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