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Среда, 9 октября 2024, 08:49 мск

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Система ПВО ночью перехватила 47 дронов над пять регионами России

Ночью силы противовоздушной обороны сбили 47 беспилотников, запущенных со стороны Украины. Об этом сообщает Минобороны России.

Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 47 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, уточнили в оборонном ведомстве.

«24 БПЛА сбиты над территорией Брянской области, пять БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, по два БПЛА в Курской и Ростовской областях, один в Краснодарском крае и 13 над акваторией Азовского моря», – отметили в МО.

Власти регионов, подвергшихся атаке, объявляли воздушную тревогу. О пострадавших не сообщалось, но есть повреждения инфраструктуры. Так в селе Шабельское Щербиновского района Краснодарского края в результате падения обломков дрона в частном доме выбило стекла, повреждена газовая труба. «В целях безопасности газ перекрыли, возгорание потушено, пострадавших нет. На месте работают специальные и экстренные службы», – сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. Последствия ночного удара оценят специалисты.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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