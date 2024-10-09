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Среда, 9 октября 2024, 12:25 мск

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В Турции перевернулся автобус с российскими туристами

В Турции автобус с туристами из России попал в аварию. По предварительным данным, пострадали шесть человек.

ДТП произошло ночью в городе Фетхие на юго-западе страны. Автобус должен был доставить туристов из отеля в аэропорт. Водитель не справился с управлением, транспорт слетел с дороги и несколько раз перевернулся.

В салоне находились 11 человек. Пятеро из них отделались легкими ушибами и после осмотра медиков уехали в аэропорт. Остальных отвезли в больницу.

Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего.

Анкара, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Турция

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Россия, Скандалы и происшествия, Транспорт, Туризм, Турция,