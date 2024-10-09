В Смоленске предотвращена попытка теракта в здании регионального УМВД

В Смоленске предотвращена попытка совершить террористический акт в здании УМВД по Смоленской области. Силовики обезвредили мужчину со взрывчаткой, передают информагенства со ссылкой на областное управление Федеральной службы безопасности.

Как уточняет РИА «Новости», террорист при задержании пострадал. При этом контужены двое полицейских. По данным канала Mash, самодельное взрывное устройство пытались пронести под видом папки с документами. При задержании произошла детонация:

Сообщается, что спецслужбы также осмотрели автомобиль, на котором приехал злоумышленник. Внутри машины был обнаружен подозрительный предмет, который затем был уничтожен на месте.

Возбуждено уголовное дело.

Смоленск, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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