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Четверг, 10 октября 2024, 09:29 мск

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Система ПВО за ночь перехватила 92 украинских БПЛА

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны уничтожили 92 беспилотника, запущенных со стороны Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 92 украинских БПЛА самолетного типа», – говорится в сообщении.

Основной удар пришел на Краснодарский край, где было перехвачено 47 беспилотников. Еще 15 дронов сбили над акваторией Азовского моря. 12 БПЛА уничтожили над территорией Курской области, девять – над Ростовской, четыре – над Брянской, под два – над территориями Белгородской области и Республики Крым, один – над Воронежской областью.

В подвергшихся нападению регионах объявляли тревогу. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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