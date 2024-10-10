На «Кузбассразрезуголь» возбуждено уголовное дело по факту обрушения породы в шахте

СКР РФ возбудил уголовное дело по факту ЧП на шахте по добыче угля в Кемеровской области.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе УК «Кузбассразрезуголь», в ночь на 10 октября 2024 года на «Моховском угольным разрезе» произошло смещение горной породы.

В зоне смещения оказались 2 работника – машинист бульдозера и машинист буровой установки. В настоящее время первый работник доставлен в медицинское учреждение для обследования. По предварительной информации, он получил травму пальцев руки.

На предприятии реализуется план ликвидации аварии. «Моховским угольным разрезом» мобилизованы все материально-технические ресурсы для проведения горно-спасательных работ с целью освобождения машиниста буровой установки.

Как уточняет СУ СКР по Кемеровской области, обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются, ведется проверка по факту нарушении правил безопасности (ст. 216 УК РФ).

Кемерово, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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