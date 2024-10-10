В Москве задержали китайца по подозрению в совращении несовершеннолетних

В Москве по подозрению в совращении несовершеннолетней задержали гражданина Китая. На допросе иностранец рассказал про еще одну пострадавшую девочку, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Как уточняет агентство со ссылкой на источники, 7 октября в правоохранительные органы обратились родители несовершеннолетней девочки. Выяснилось, что незнакомый мужчина на юге Москвы совершил в отношении нее развратные действия. Спустя два дня подозреваемый был задержан.
«Им оказался гражданин Китайской народной республики. Он сознался в преступлении, а также рассказал про еще одно аналогичное преступление», – сказал собеседник агентства.
Он также рассказал, что, по предварительным данным, мужчина находился в России легально.
Москва, Елена Васильева
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