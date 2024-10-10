В результате обстрелов города Шебекино пострадали четыре человека

ВСУ выпустили несколько снарядов и ударных беспилотников по городу Шебекино и нескольким селам в Белгородской области. По последним данным, ранения получили четыре местных жителя.

Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, за минувшие сутки по Шебекино, селу Муром и хутору Марьино выпущены восемь боеприпасов в ходе двух обстрелов и пять БПЛА.

«Количество пострадавших в результате обстрела города Шебекино увеличилось до четырех: позже в Шебекинскую ЦРБ самостоятельно обратился мужчина с осколочным ранением лопатки. Все четверо после оказанной медицинской помощи отпущены домой на амбулаторное лечение», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Кроме того, в результате атаки сгорело производственно-складское помещение одного из предприятий, повреждены 11 частных домовладений, два многоквартирных дома, 10 автомобилей, один социальный объект и производственные здания двух предприятий. На месте работают оперативные службы.

Белгород, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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