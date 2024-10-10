ВСУ взяли в заложники в Судже около 40 местных жителей: их удерживают в подвале школы-интерната

Вооруженные формирования Украины захватили в Судже несколько десятков местных жителей и не позволяют им покинуть город. Об этом сообщил глава Суджанского района Курской области Александр Богачев. По его словам, люди содержатся в подвале школы-интерната.

«Возраст людей, удерживаемых в школе-интернате, абсолютно разный, начиная от детей 14 лет и заканчивая стариками 85 лет. Там сейчас находятся порядка 40 человек», – уточнил Богачев в комментарии РИА «Новости».

Как рассказал глава района, люди получают питание «в основном то, что сами находят в магазинах, которые еще не совсем разграбленные, по другим домам» – их отпускают в город в промежуток с 9 до 17 часов, покидать Суджу запрещено.

Тем не менее, как отметил Богачев, некоторым жителям удается выбраться, они подтверждают, что украинские войска держат мирных граждан в подвале.

Напомним, украинские войска вторглись в Курскую область 6 августа. До сих пор идет. За время операции по освобождению региона российские войска уничтожили более 21550 военнослужащих, 139 танков, 98 бронетранспортеров, 892 боевые бронированные машины, 590 автомобилей, 177 артиллерийских орудий, а также десятки единиц другой военной техники и артиллерии, в том числе пусковые установки реактивных систем залпового огня иностранного производства.

Суджа, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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