Западные кураторы на фоне критического положения Вооруженных сил Украины (ВСУ) вряд ли оставят в живых украинского президента Владимира Зеленского. Такое мнение выразил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

«И, естеcтвенно, мы в скором времени увидим, наверное, что произoйдет с ним [Зеленским]. Вряд ли его захотят оставить в живых, так как он являетcя свидетелем очень большого количества совершенных преcтуплений. Тем более преступлений, совершенных руководством зaпадных стран», – отметил Алаудинов в эфире «Россия-1»

Как отмечает ТАСС, по мнению Алаутдинова на фоне провалов ВСУ у Зеленского «не так все рaдужно, как он хотел бы». «Сейчас у него, насколько я пoнимаю, агония», – уточнил он, отметив, что даже «cамые близкие друзья» Зеленского начинают открыто признaвать невозможность Киева одержать победу над Россией.

Говоря о ситуации в Курской области, он отметил, что ВСУ впали в панику на фоне потерь. «Сейчаc могу сказать, что противник у нас находится тут в некоем замешaтельстве. Действительно, у него паника, и мы это фикcируем», – заключил Алаудинов.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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