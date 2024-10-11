В Шебекино ранены 9 мирных жителей после обстрела ВСУ

В результате двух обстрелов со стороны Украины ранены девять мирных жителей Шебекино в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое.

«Всех пострадавших с различными осколочными ранениями бригады СМП и бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ. Четверых пострадавших бригады СМП доставляют в городскую больницу №2 г. Белгорода, состояние одного из них оценивается медиками как тяжёлое. Ещё троих бригады скорой помощи везут в областную клиническую больницу, двое после оказания медицинской помощи отпущены на амбулаторное лечение», – уточнил губернатор в своем телеграм-канале.

Гладков также отметил, что в городе, по предварительным данным, в трёх многоквартирных домах, двух частных домовладениях выбиты окна, повреждены фасады. Вместе с тем, осколками посечены 11 легковых автомобилей.

«В результате второго обстрела произошло возгорание хозпостроек – пожарные расчёты занимаются ликвидацией. Кроме того, в многоквартирном доме перебита газовая труба. Есть повреждения линии электропередач. Аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с МО РФ», – пояснил глава региона.

«Информация о последствиях обстрелов уточняется. Оперативные службы работают на местах. Администрация продолжит подомовой обход в светлое время суток», – добавил Гладков.

Белгород, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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