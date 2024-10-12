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Суббота, 12 октября 2024, 10:26 мск

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За ночь силы ПВО перехватили 47 украинских беспилотников

Минувшей ночью при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории РФ дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 47 украинских БпЛА самолетного типа.

Как говорится в сообщении министерства обороны РФ, 17 БпЛА перехвачены и уничтожены над территорией Краснодарского края, 16 – над акваторией Азовского моря, 12 – над территорией Курской области, два над территорией Белгородской области.

Как уточнил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, из-за атаки беспилотников киевского режима на территории региона пострадали дома и имущество жителей. В частности, в Славянске-на-Кубани при падении обломков БПЛА повреждены крыши двух частных домов. В Приморско-Ахтарске выбило стекла в одном из домов, получил повреждения и загорелся легковой автомобиль. Огонь оперативно ликвидировали. «К счастью, среди людей пострадавших нет. Все инциденты обошлись без пострадавших. Инфраструктурные объекты региона работают штатно», – добавил Кондратьев.

В Белгородской области атаке подверглось село Устинка. Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, в результате ранены три мирных жителя. «Попутным транспортом пострадавшие были доставлены в городскую больницу №2 г. Белгорода. У женщины и двоих мужчин диагностировали минно-взрывные травмы. По информации медиков, у всех пострадавших состояние средней степени тяжести. Вся необходимая помощь им оказывается», – пояснил он.

«Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на месте», – отметил Гладков.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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