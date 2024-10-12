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Суббота, 12 октября 2024, 11:23 мск

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В России возбуждено уголовное дело против наемника из США

Фото: сайт Следственного комитета

Следственный комитет (СК) России сообщил о возбуждении уголовного дела против гражданина США Деррика Бейлса, который лично принимает непосредственное участие в вооруженном конфликте в качестве наемника на территории РФ в Курской области в составе ЧВК «Форвард обсервейшен групп», воюющей на стороне вооруженных формирований Украины.

В ведомстве уточнили, что американец заочно обвиняется в совершении целого ряда преступлений, в том числе совершении теракта. «Бейлс и иные представители наемнических формирований, действуя с представителями ВФУ и будучи вооруженными автоматическим стрелковым и крупнокалиберным огнестрельным оружием, с использованием взрывных устройств, а также военной техники, в конце августа 2024 года незаконно пересекли Государственную границу Российской Федерации и вторглись на территорию Курской области. После вторжения, преследуя цель устрашения населения, причинения значительного имущественного ущерба и дестабилизации деятельности органов власти, они совершали преступные действия, направленные на убийство и покушение на убийство гражданского населения», – говорится в сообщении СК.

В настоящее время следствием принимаются меры к установлению местонахождения фигуранта и его соучастников.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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