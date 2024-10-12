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Суббота, 12 октября 2024, 14:10 мск

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ВСУ атаковали движущийся по дороге автомобиль в Белгородской области: один местный житель ранен

В Белгородской области два населённых пункта подверглись атакам беспилотников, в результате чего ранения получил мирный житель. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, в одном из случав ВСУ атаковали движущийся автомобиль.

«В Белгородском районе на участке автодороги Майский – Октябрьский дрон нанёс удар по движущемуся автомобилю. Ранен мужчина. Пострадавший с осколочным ранением грудной клетки самостоятельно обратился в областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь ему оказывается», – отметил губернатор.

В то же время, как отметил Гладков, в посёлке Горьковский Грайворонского округа вследствие сброса взрывного устройства с БПЛА сгорела хозпостройка.

Информация о последствиях атак уточняется, – добавил глава Белгородской области.

Всего за минувшие сутки ВСУ выпустили по 10 муниципалитетам Белгородской области 87 беспилотников, один человек погиб, 11 пострадали. Также со стороны Украины было выпущено 96 снарядов по 49 населенным пунктам.

Белгород, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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