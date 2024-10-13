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Воскресенье, 13 октября 2024, 13:00 мск

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ВСУ атаковали дроном-камикадзе движущийся автомобиль в Белгородской области: ранены два человека

В селе Петровка Белгородского района дрон-камикадзе атаковал движущийся автомобиль, в результате чего ранения получили два бойца самообороны. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Мужчины с баротравмами и различными осколочными ранениями самостоятельно обратились в Октябрьскую районную больницу. Медики оказали им всю необходимую помощь. Для прохождения дальнейшего лечения пострадавшие будут переведены в областную клиническую больницу», – уточнил глава региона в телеграм-канале.

Информация о последствиях атаки уточняется, добавил Гладков.

Белгород, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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